Qu’est-ce que la luminothérapie ?

La luminothérapie a joué un rôle indispensable tant dans la lutte contre les troubles du moral que celle de l’humeur. D’ailleurs, ce dispositif est reconnu comme une bonne addition aux autres traitements médicamenteux tels que le traitement de l’anxiété ou encore de la dépression. Découvrez alors l’utilité de la luminothérapie.

La luminothérapie : qu’est-ce que c’est ?

Il a été prouvé que la lumière est indispensable pour l'homme sur les biologiques et psychologiques. C'est ainsi que la luminothérapie a vu le jour. Elle est une méthode qui est utilisée en médecine douce. Elle consiste pour l'homme à se mettre devant une source de lumière artificielle qui est semblable à la lumière du soleil.

Quels sont ses effets et quand est-ce qu’il faut en faire recours ?

Lorsque vous êtes face à une luminothérapie, la lumière est transmise au cerveau par le biais de la rétine. Cette action va donc agir sur la glande pinéale et donc logiquement sur l’hormone du sommeil qu’on appelle la mélatonine. Cela peut aussi agir sur la sérotonine qui est d’ailleurs responsable des effets de la dépression. Cependant, la luminothérapie peut présenter certains effets secondaires comme des irritations oculaires ou les maux de tête. Aussi il n’est pas vraiment conseillé de vous exposer trop longtemps devant cette lumière.

Le traitement de la luminothérapie est recommandé chez les personnes qui présentent des troubles de sommeil tels que les insomnies, le décalage horaire ou encore un mauvais rythme… De plus, les personnes qui souffrent de dépression saisonnière peuvent adopter ce traitement. Chez certains, la dépression saisonnière peut être due au fait qu’en hiver dans certains pays on ne voit que très rarement les rayons du soleil. Pour les adultes dépressifs aussi, la luminothérapie s’impose. En somme, la luminothérapie est un remède efficace face à nombreux problèmes cependant, vous devez respecter ses indications et consulter avant tout un spécialiste.